Την πρώτη της νίκη στη νέα εποχή με τον Τόμας Τούχελ στον πάγκο πανηγύρισε σήμερα η Τσέλσι, καθώς οι «μπλε» επικράτησαν δίκαια με 2-0 απέναντι στην Μπέρνλι, παίρνοντας ένα πολύτιμο «τρίποντο».

Οι δύο ποδοσφαιριστές που έδωσαν τη νίκη στους Λονρέζους ήταν οι δύο Ισπανοί της ομάδας, καθώς ο Αθπιλικουέτα άνοιξε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Μάρκος Αλόνσο διαμόρφωσε το τελικό 2-0 έπειτα από μία τρομερή προσπάθεια.

Ο Αλόνσο ήταν ένας από τους ποδοσφαιριστές που είχε παραγκωνιστεί από τον Φρανκ Λάμπαρντ, καθώς τελευταία φορά που αγωνίστηκε στην Premier League ήταν στις 27 Σεπτεμβρίου. Ο Τούχελ θυμήθηκε τον… ξεχασμένο Αλόνσο και εκείνος τον δικαίωσε με ένα τρομερό γκολ, έχοντας καταλυτικό ρόλο στη νίκη της ομάδας του.

Marcos Alonso was left out of the Chelsea squad by Frank Lampard for every league game since September.

In Thomas Tuchel’s second game in charge, he sealed the win with a perfect touch and volley 🔵 pic.twitter.com/EbYPRy8wJW

— B/R Football (@brfootball) January 31, 2021