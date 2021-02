Σημάδια αναγέννησης δείχνει η Μπαρτσελόνα στους τελευταίους αγώνες, καθώς κατάφερε να επικρατήσει και κόντρα στην Μπιλμπάο με 2-1, φτάνοντας στη 2η θέση τη Ρεάλ με 40 βαθμούς. Οι «μπλαουγκράνα» έφτασαν στην 5η τους συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα και βλέπουν την εικόνα τους να βελτιώνεται αισθητά.

Σημαντικός παράγοντας σε αυτήν την αλλαγή είναι φυσικά και ο Πέδρι. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός είναι καταλυτικός στη φετινή Μπαρτσελόνα, έχοντας μία τρομερή χημεία με τον Λιονέλ Μέσι στον επιθετικό τομέα των «μπλαουγκράνα».

Κόντρα στην Μπιλμπάο ωστόσο, ο Πέδρι ανέδειξε και τις ικανότητες του στο αμυντικό σκέλος καθώς κατάφερε να γράψει ένα μοναδικό ρεκόρ. Με 12 ανακτήσεις της μπάλας, σε ηλικία 18 ετών και 67 ημερών, ο Πέδρι έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής στο ισπανικό πρωτάθλημα που φτάνει στον αριθμό αυτόν στη συγκεκριμένη κατηγορία στατιστικών.

12 – Pedri González 🇪🇸 (18 years and 67 days) has become the youngest player to make 12+ recoveries in a single @LaLigaEN game since at least 2007/08. Squire. pic.twitter.com/VRUJVOrRuA

— OptaJose (@OptaJose) January 31, 2021