Νικηφόρο ήταν το πέρασμα της Μπάγερν από την έδρα της Σάλκε, με την ομάδα του Χάνσι Φλικ να φεύγει με το διπλό, επικρατώντας με 4-0… Οι Βαυαροί έκαναν το καθήκον τους, ανεβάζοντας τη διαφορά από τη 2η Λειψία στους 7 βαθμούς.

Ο Μάνουελ Νόιερ κατέβασε ξανά ρολά και κράτησε το μηδέν στο τέρμα του, γράφοντας ένα απίθανο ρεκόρ. Ο 34χρονος κατέφερε να ξεπεράσει τον «θρύλο» του συλλόγου και του γερμανικού ποδοσφαίρου, Όλιβερ Καν, καθώς έπιασε κορυφή στην κατηγορία των περισσότερων ανέπαφων εστιών στην ιστορία της Bundesliga με 197.

Ένα ρεκόρ που ο Καν είχε στην κατοχή του για πολλά χρόνια, με τον Νόιερ να παίρνει πλέον τη σκυτάλη.

