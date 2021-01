Ο Ντίνος Μήτογλου είναι ο MVP για την 21η αγωνιστική της Euroleague, όπως ανακοίνωσε η λίγκα με ανάρτηση της στα social media, λόγω της εξαιρετικής του εμφάνισης απέναντι στη Χίμκι.

Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν εκπληκτικός σε ολόκληρη την αναμέτρηση με τους Ρώσους βοηθώντας τα μέγιστα τον Παναθηναϊκό να πάρει τη νίκη στο ΟΑΚΑ.

Κυριάρχησε και στις δύο πλευρές του παρκέ κάνοντας double double και καταγράφοντας στη στατιστική του 29 πόντους, 12 ριμπάουντ και 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας συνολικά 42 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Δείτε την ανάρτηση της Euroleague:

The MVP of the Week…

Young star-in-the-making @D_Mitoglou dominated for @paobcgr! pic.twitter.com/fxgKomWuMY

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 23, 2021