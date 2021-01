Ένας άνδρας ζούσε στο διεθνές αεροδρόμιο του Σικάγο επί τρεις ολόκληρους μήνες, επειδή… φοβόταν να επιστρέψει στο Λος Άντζελες όπου καταγράφονταν υψηλοί αριθμοί κρουσμάτων κοροναϊού, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές του Guardian.

Ο 36χρονος Αντίτια Σινχ από την Καλιφόρνια, συνελήφθη στη διάρκεια του σαββατοκύριακου και κατηγορήθηκε για καταπάτηση περιοχής του αεροδρομίου που δεν είναι προσβάσιμη στο κοινό (πρόκειται για κακούργημα) και κλοπή (πλημμέλημα), σύμφωνα με την εφημερίδα Chicago Tribune.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν την Κυριακή ότι σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας έφτασε στο διεθνές αεροδρόμιο O’Hare με πτήση από το Λος Άντζελες στις 19 Οκτωβρίου. Σχεδόν τρεις μήνες αργότερα, το απόγευμα του Σαββάτου, δύο εργαζόμενοι της United Airlines τον προσέγγισαν και ζήτησαν τα στοιχεία του. Ο Σινχ φέρεται να τους έδειξε ταυτότητα υπαλλήλου αεροδρομίου, η απώλεια της οποίας είχε καταγραφεί στις 26 Οκτωβρίου.

Πηγές αναφέρουν ότι η Ορτίζ αναρωτήθηκε: «Μου λέτε ότι ένα άτομο που δεν ήταν εγκεκριμένο ούτε ήταν υπάλληλος του αεροδρομίου φέρεται να ζούσε σε τμήμα ασφαλείας από τις 10 Οκτωβρίου του 2020 έως τις 16 Ιανουαρίου του 2020 χωρίς να εντοπιστεί; Θέλω να είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνω τι μου λέτε».

Ο Σινχ έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα ξενοδοχειακά, αυτή τη στιγμή είναι άνεργος και ζει στο Όραντζ του Λος Άντζελες μαζί με συγκατοίκους, σύμφωνα με την αναπληρώτρια δημόσιο συνήγορο υπεράσπισης, Κόρτνεϊ Σμόλγουντ.

«Το δικαστήριο σοκάρετε από αυτά τα γεγονότα και τις συνθήκες για την υποτιθέμενη περίοδο παραμονής του», ανέφερε η Ορτίζ. «Η παραμονή σε περιοχή ασφαλείας του αεροδρομίου με ψεύτικη ταυτότητα, η οποία υποτίθεται ότι υφίσταται για να καλύψει την ανάγκη των αεροδρομίων για απόλυτη ασφάλεια, προκειμένου οι άνθρωποι να αισθάνονται ασφαλείς όταν ταξιδεύουν, πιστεύω ότι οι φερόμενες ως πράξεις του τον καθιστούν επικίνδυνο για την κοινότητα».

Η Υπηρεσία Αεροπλοΐας του Σικάγο (CDA) ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Ύψιστη προτεραιότητα του CDA είναι η ασφάλεια των αεροδρομίων μας, την οποία διατηρούμε μέσω ενός συντονισμένου και πολυεπίπεδου αστυνομικού δικτύου».

«Αν και το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση, έχουμε καταφέρει να διαπιστώσουμε ότι ο συγκεκριμένος κύριος δεν αποτελούσε κίνδυνο για την ασφάλεια του αεροδρομίου ούτε για τους ταξιδιώτες. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την αστυνομία για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού».

Man living at O’Hare for 3 months without detection posts bail, ordered on electronic monitoring https://t.co/AU5mrosr6y

— Chicago Tribune (@chicagotribune) January 22, 2021