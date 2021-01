Η πρώτη ποδοσφαιρική μεταγραφή με ηλεκτρονικό νόμισμα είναι γεγονός. Πρόκειται για τον πρώην ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, Ντάβιντ Μπαράλ, με την Ιντερνασιονάλ Μαδρίτης που αγωνίζεται στην Segunda B να γράφει ιστορία.

Ο 37χρονος επιθετικός αγοράστηκε από τη νέα του ομάδα με το κρυπτονόμισμα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Σε συνεργασία με τον χορηγό της, η ομάδα της 3ης κατηγορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου προχώρησε στο ιστορικό αυτό γεγονός, δείχνοντας πως το κρυπτονόμισμα έρχεται για να μείνει.

Πρόκειται για την πρώτη αγορά ποδοσφαιριστή με τη χρήση του Bitcoin, του οποίου η αξία έχει εκτοξευτεί τους τελευταίους μήνες!

Former Real Madrid B striker David Barral has become the first professional footballer signed exclusively using Bitcoin 💰

Spanish third division team @interdemadrid teamed up with sponsors Criptan to make the historic transfer. pic.twitter.com/K5gNjXpoDH

— ESPN FC (@ESPNFC) January 19, 2021