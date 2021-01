Αντίστροφα για τον αυριανό τελικό του Σούπερ Καπ με την Μπιλμπάο μετράνε στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα. Φυσικά το μεγαλύτερο ερωτηματικό παραμένει ο Λιονέλ Μέσι ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει στο 100% τις ενοχλήσεις που τον άφησαν εκτός από τον ημιτελικό με τη Σοσιεδάδ.

Ο Αργεντίνος ωστόσο βρέθηκε κανονικά στη σημερινή αποστολή της Μπαρτσελόνα που «πέταξε» για την πόλη της Σεβίλλης όπου θα γίνει ο τελικός, καθώς η συμμετοχή του αναμένεται να κριθεί την κυριολετικά τελευταία στιγμή.

Ο 33χρονος θα προσπαθήσει να αγωνιστεί με κάθε κόστος, αν και η συμμετοχή του θα κριθεί από τους γιατρούς της ομάδας, καθώς κανένας δεν θέλει να γίνει κάποια υποτροπή…

