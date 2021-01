Για άλλη μια φορά φανερώνεται ο απίστευτος κυνισμός του Ντόναλντ Τραμπ και της οικογένειάς του: την ώρα που οι οπαδοί του προέδρου των ΗΠΑ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, αυτοί διασκέδαζαν και… χόρευαν σε πάρτι.

Τις τελευταίες ώρες, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο που δείχνει τι ακριβώς έκανε η οικογένεια Τραμπ την ώρα που γραφόταν μια «μαύρη» σελίδα στην ιστορία των ΗΠΑ. Το βίντεο εικάζεται ότι τραβήχτηκε λίγο πριν την ομιλία του ίδιου του Ρεπουμπλικανού προέδρου, κατά την οποία προέτρεψε τους υποστηρικτές του να μπουν μέσα στο κτίριο του Καπιτωλίου.

Στις τέντες που είχαν στηθεί κοντά στον χώρο της συγκέντρωσης, ο Τραμπ και η κόρη του Ιβάνκα παρακολουθούν ανέκφραστοι στην τηλεόραση τα απίστευτα σκηνικά που έλαβαν χώρα.

Αυτό που εξοργίζει, όμως, είναι η στάση του Ντόναλντ (Ντον) Τραμπ Τζούνιορ – που τραβούσε το βίντεο – και της συντρόφου του, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Οι δύο τους, λοιπόν, εμφανίζονται μες στην καλή χαρά να χορεύουν στους ρυθμούς της μουσικής και να γελάνε.

Στο πάρτι ήταν παρόντες και ο άλλος γιος του Τραμπ, Έρικ, καθώς και στενοί συνεργάτες του, όπως ο επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Μαρκ Μέντοουζ.

Trump his family, and more watching the riot at the Capitol @CNN @ChrisCuomo @donlemon @KTLA @ABC7 @NBCNews pic.twitter.com/UjdzylnioK

