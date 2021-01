Η Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε — λίγη ώρα μετά τη Γερουσία — πρωτοβουλία συμμάχων του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό να μην κυρωθεί η νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στην Αριζόνα, σε μια ψηφοφορία που καθυστέρησε για αρκετές ώρες εξαιτίας της εισβολής οπαδών του μεγιστάνα στο Καπιτώλιο την Τετάρτη.

Το σώμα απέρριψε την ένσταση με 303 ψήφους έναντι 121. Νωρίτερα η Γερουσία είχε απορρίψει την κίνηση με 93 ψήφους έναντι 6.

Αφού ανακοίνωσε το αποτέλεσμα, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Δημοκρατική Νάνσι Πελόσι, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινούσε πλέον η κοινή συνεδρίαση των δύο σωμάτων, της ολομέλειας του Κογκρέσου, για να κυρωθούν τα αποτελέσματα των υπολοίπων πολιτειών.

Η συνεδρίαση βρίσκεται σε εξέλιξη.

WATCH LIVE: Congress returns after the breach of the U.S. Capitol to resume counting electoral votes confirming President Trump’s defeat https://t.co/wTKxzqAo9U https://t.co/2AmPElAEfi

— CBS News (@CBSNews) January 7, 2021