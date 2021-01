Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα πλέον ο Ολεγκ Ρέαμπτσιουκ.

Ο Μολδαβός αριστερός μπακ ήρθε τα ξημερώματα στην Ελλάδα, πέρασε από όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και λίγο μετά τις 19:30 ανακοινώθηκε και επίσημα από τους Ερυθρόλευκους. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Ολεγκ Ρέαμπτσιουκ είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Ο διεθνής άσος, που αγωνιζόταν στην Πάσος Φερέιρα, προτίμησε τον Ολυμπιακό από την Πόρτο του Σέρτζιο Κονσεϊσάο και πλέον ανήκει και επίσημα στους Πειραιώτες, με την άφιξή του στο μεγάλο λιμάνι να δίνει μια ακόμα λύση στον Πέδρο Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος επιθυμούσε διακαώς την απόκτηση του 22χρονου μπακ και η διοίκηση του συλλόγου μετά από μία μεγάλη μάχη, κατάφερε να τον φέρει στην Ελλάδα. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Μολδαβός μάλιστα έδιεξαν ότι ο νεαρός μπακ βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και είναι έτοιμος να αγωνιστεί όποτε του ζητηθεί.

Μετά την ολοκλήρωση του τυπικού κομματιού της μεταγραφής του στους πρωταθλητές, ο Ολεγκ Ρέαμπτσιουκ πήγε στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη και γνώρισε από κοντά τον Μαρτίνς, αλλά και τους νέους του συμπαίκτες, χωρίς όμως να προπονηθεί, αφού νωρίτερα είχε περάσει από εργομετρικά.

Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ καλώς όρισες, στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Oleg Reabciuk! 🔴⚪

#Olympiacos #Transfer #Welcome #OlegReabciuk #WelcomeOlegReabciuk #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/pBvcnIJbBM

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) January 1, 2021