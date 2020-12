Μπορεί να πήρε «πόδι» άρον άρον από την Άρσεναλ, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις προπονητικές ικανότητες του Ουνάι Έμερι. Άλλωστε η Άρσεναλ δεν έχει βελτιωθεί αλλά αντιθέτως παραπαίει και δίνει μάχη για να παραμείνει στην κατηγορία.

Ο Ισπανός τεχνικός επέστρεψε στην πατρίδα του και ήδη η δουλειά του στη Βιγιαρεάλ αποτυπώνεται στο γήπεδο άψογα. Το «κίτρινο υποβρύχιο» βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας και δύο βαθμούς πάνω από την Μπαρτσελόνα.

Η ομάδα του Έμερι διανύει μια εκπληκτική περίοδο, έχοντας καταφέρει να χτίσει το μεγαλύτερο αήττητο σερί της ιστορίας της, καθώς έχει να γευτεί τη γεύση της ήττας εδώ και 19 παιχνίδια. Η τελευταία φορά που η Βιγιαρεάλ έχασε ήταν στις 27 Σεπτεμβρίου απέναντι στην Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.

Villarreal have set a new club record of 19 matches unbeaten under former Arsenal manager Unai Emery 👀 pic.twitter.com/bSn9pXjZRd

— ESPN FC (@ESPNFC) December 23, 2020