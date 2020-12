Κάτοικος Σολτ Λέικ Σίτι θα συνεχίσει να είναι και για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Ρούντι Γκομπέρ, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Γιούτα Τζαζ.

Ο Γάλλος σέντερ υπέγραψε το supermax συμβόλαιο, αξίας 205 εκατομμυρίων δολαρίων, που του προσέφεραν οι «μορμόνοι», κάνοντας τον έτσι τον τρίτο πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη αυτή τη στιγμή στο ΝΒΑ.

Αρχικά σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά στην Αμερική, οι Τζαζ ήθελαν να δώσουν στον Γκομπέρ το απλό max συμβόλαιο, ωστόσο όπως φάνηκε άλλαξαν γνώμη.

Ο 28χρονος σέντερ βρίσκεται στην ομάδα του Κουίν Σνάιντερ από το 2013, όντας βασικός και αναντικατάστατος αφού θεωρείται από τους καλύτερους αμυντικούς στη λίγκα.

Πέρυσι είχε 15.1 πόντους (69.3% στο δίποντο και 63% στις βολές) μαζί με 13.5 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ, ένα κλέψιμο και δύο μπλοκ ανά 34.3 λεπτά συμμετοχής.

Rudy Gobert has agreed to a 5-year, $205M extension with the Jazz, he told ESPN. It’s the biggest contract ever for a big man. Gobert: “It means they believe in me. They believe in what we’ve been building over the years with this whole organization.” https://t.co/hPJwYMdSS5

