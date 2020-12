Η εμβληματική καριέρα της Γουίτνεϊ Χιούστον, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2012, είναι το θέμα νέας βιογραφικής ταινίας με τίτλο «I Wanna Dance With Somebody».

Οι παραγωγοί της ταινίας «I Wanna Dance With Somebody» την περιγράφουν ως έναν διασκεδαστικό, συναισθηματικό και θλιβερό ύμνο της ζωής και της μουσικής της σπουδαιότερης τραγουδίστριας της ποπ R&B όλων των εποχών, παρακολουθώντας το ταξίδι της από την αφάνεια στο μουσικό στερέωμα.

Η ταινία ακολουθεί τα έργα και τις ημέρες της Χιούστον, της εμβληματικής τραγουδίστριας των διαχρονικών επιτυχιών, «I Will Always Love You» και «How Will I Know», η οποία έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο στο ρομαντικό θρίλερ του 1992 «The Bodyguard».

Η Στέλλα Μέγκι σκηνοθετεί την ταινία με βάση το σενάριο του Άντονι ΜακΚάρτεν, σεναριογράφου του Bohemian Rhapsody, ενώ όπως ανακοινώθηκε η Ναϊόμι Άκι είναι η ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τη Γουίτνεϊ Χιούστον στο επερχόμενο βιογραφικό μιούζικαλ της Sony.

Η έναρξη της προβολής της ταινίας «I Wanna Dance With Somebody» προγραμματίζεται για την Ημέρα των Ευχαριστιών του 2022.

«Περάσαμε το μεγαλύτερο διάστημα του περασμένου έτους σε μια εξαντλητική αναζήτηση για μια ηθοποιό που θα μπορούσε να ενσαρκώσει τη Γουίτνεϊ Χιούστον. Η Ναϊόμι Άκι μας εντυπωσίασε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Μας συγκίνησε η ικανότητά της στη σύλληψη της σκηνικής παρουσίας ενός παγκόσμιου ειδώλου» δήλωσε σύμφωνα με το ΑΠΕ η Στέλλα Μέγκι.

«Παρ’όλο που τα ασύγκριτα φωνητικά της Γουίτνεϊ χρησιμοποιούνται για όλα τα τραγούδια, το εξαιρετικό υποκριτικό εύρος της Ναϊόμι της δίνει τη δυνατότητα να συλλάβει αριστοτεχνικά τη μοναδική γοητεία της Γουίτνεϊ, τη δύναμη της σταρ και φυσικά τους προσωπικούς της αγώνες.

Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερη επιλογή για αυτόν τον εμβληματικό ρόλο» ανέφερε, σύμφωνα με το Variety, o Κλάιβ Ντέιβις ένας από τους παραγωγούς της ταινίας.