Ο Μο Σάλαχ φώναξε «παρών» ακόμη μια φορά, καθώς ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στην εύκολη επικράτηση της Λίβερπουλ επί της Γουλβς με 4-0.

Ο Αιγύπτιος έφθασε τα 9 γκολ στη φετινή Premier League και οδήγησε τη Λίβερπουλ ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου βρίσκεται και η Τότεναμ.

Για τον 28χρονο ωστόσο το γκολ αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς με το τέρμα απέναντι στους Λύκους έφθασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στα συνολικά γκολ στην Premier League, έχοντας σκοράρει 84 φορές.

Ο ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ ωστόσο κατάφερε να φθάσει στο συγκεκριμένο αριθμό έχοντας αγωνιστεί 65 λιγότερες φορές από τον πορτογάλο σούπερ σταρ.

Ο Κριστιάνο χρειάστηκε να παίξει 196 φορές με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, ώστε να φθάσει στα 84 γκολ, ενώ ο Σαλάχ το κατάφερε σε μόλις 131 συμμετοχές.

Mohamed Salah has as many PL goals as Cristiano Ronaldo in 65 fewer games 🤯 pic.twitter.com/RgKePeCMQp

— ESPN FC (@ESPNFC) December 6, 2020