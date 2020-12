Με τη σύλληψη ενός υπόπτου έληξε ο συναγερμός στο πανεπιστήμιο Κενεσό της Τζόρτζια, περίπου μιάμιση ώρα αφότου η διοίκηση εκτάκτων αναγκών κάλεσε τους φοιτητές να «να καταφύγουν σε ασφαλές μέρος» λόγω πληροφοριών για ένοπλο μέσα στην πανεπιστημιούπολη.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ο ύποπτος συνελήφθη και πλέον δεν υπάρχει καμία απειλή ούτε για την πανεπιστημιούπολη.

Παράλληλα καλούσε τους φοιτητές να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους.

KSU Alert: All Clear. Suspect has been apprehended and there is no threat to either KSU campus. Please resume normal operations.

— KSU Emergency Management (@ksuoem) December 6, 2020