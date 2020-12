Συναγερμός σήμανε την Κυριακή στο πανεπιστήμιο του Κενεσό στη Τζόρτζια, μετά από πληροφορίες για «εισβολή ενόπλου» στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι αξιωματούχοι του ανώτατου ιδρύματος ζητούν από τους φοιτητές να καταφύγουν σε ασφαλές μέρος.

Σύμφωνα με τη διοίκηση εκτάκτων αναγκών του πανεπιστημίου, o ένοπλος φέρεται να έχει εισβάλει στη σχολή Marietta.

Λίγη ώρα αργότερα και το πανεπιστήμιο με ανάρτηση στο Twitter έκανε λόγο για «εισβολέα στο πανεπιστήμιο».

Μάλιστα, ζητούσε από τους φοιτητές να «κλειδώσουν τις πόρτες και παράθυρα» στις εστίες, επίσης τους συμβούλευε να σβήσουν τα φώτα και βάλουν στο αθόρυβο τα κινητά τους τηλέφωνα.

«Πληροφορίες για ένοπλο εισβολέα στο πανεπιστήμιο του Κένεσο. Καταφύγετε σε ασφαλή τοποθεσία μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Κλειδώσε πόρτες και παράθυρα. Σβήστε τα φώτα και βάλτε στο αθόρυβο τα κινητά τηλέφωνα, εάν είναι δυνατόν» αναφέρει η ανακοίνωση της διοίκησης εκτάκτων αναγκών.

KSU Alert: Marietta Campus: Armed Intruder reported at Kennesaw State. Seek shelter in a secure location until further notice.

— KSU Emergency Management (@ksuoem) December 6, 2020