Ο Ρικ Πιτίνο μετά την αποχώρηση του από την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό βρίσκεται πίσω στην πατρίδα του ώστε να είναι μαζί με την οικογένεια του.

Ο έμπειρος τεχνικός δεν θα μπορούσε να μείνει μακριά από τους πάγκους αφού έχει αναλάβει το «τιμόνι» του Αϊόνα για το Κολεγιακό πρωτάθλημα, επιστρέφοντας σε παλιά για τον ίδιο λημέρια.

Η κατάσταση όμως με την πανδημία του κορωνοϊού δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και το NCAA το οποίο ανακοίνωσε πως η αναμέτρηση του Αϊόνα με το Μέρινακ αναβάλλεται λόγω του ιού.

Ο Πιτίνο με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ανέφερε πως ελπίζει στη στιγμή που τελικά θα απαλλαγούμε επιτέλους από την πανδημία.

Το μήνυμα του Ρικ Πιτίνο:

«Ο αποψινός αγώνας αναβλήθηκε λόγω κρουσμάτων στο Μέριμακ. Ας ελπίσουμε ότι κάποια μέρα θα γιορτάσουμε την ελευθερία μας από αυτόν τον ιό. Μείνετε ασφαλείς».

Game tonight cancelled due to a positive in Merrimack’s program. What a mess. Hopefully, we’ll someday celebrate our freedom from this virus. Stay safe

— Rick Pitino (@RealPitino) December 3, 2020