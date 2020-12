Με το πρώτο γκολ που σκόραρε ο Ζιρού στο «Σάντσεθ Πιθχουάν», ισοφάρισε τα 14 γκολ του Ζινεντίν Ζιντάν στο Champions League. Ο Γάλλος δεν αρκέστηκε σε αυτό και διαμόρφωσε και το 0-2 της Τσέλσι, σε βάρος της Σεβίλλης.

Αυτό το γκολ ήταν εξίσου ιστορικό! Ο Ζιρού έγινε ο γηραιότερος παίκτης των «μπλε», ο οποίος πετυχαίνει δύο γκολ σε διοργάνωση της UEFA, χωρίς να υπολογίζονται τα προκριματικά.

Για την ακρίβεια, ο Ζιρού σκόραρε σε ηλικία 34 ετών και 64 ημερών, ξεπερνώντας τον Ντιντιέ Ντρογκμπά. Ο Ιβοριανός το είχε καταφέρει εναντίον της Βαλένθια το 2011, σε ηλικία 33 ετών και 270 ημερών…

Δείτε το δεύτερο γκολ του Ζιρού:

Olivier Giroud’s second goal of the night… what a beauty.

🇫🇷🔥 pic.twitter.com/TlVET7mLFn

— LDN (@LDNFootbalI) December 2, 2020