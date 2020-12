Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην 11χλμ ανατολικά της Θήβας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επρόκειτο για μία σεισμική δόνηση επιφανειακή, αφού οι αρχικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το εστιακό βάθος ήταν μόλις 2 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός που σημειώθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι έγινε αισθητός έγινε αισθητός μέχρι και την Αττική.

Σημειώνεται πως μέχρι στιγμής δεν έχει ζητηθεί συνδρομή Πυροσβεστικής σε περιοχή λόγω της σεισμικής δόνησης.

