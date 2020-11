Σεισμός 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην ανατολική Τουρκία. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ο σεισμός έγινε 16 χλμ βόρεια – βορειοδυτικά της πόλης Sincik και ήταν επιφανειακός με βάθος μόλις 5 χλμ. Το επίκεντρό του εντοπίζεται 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Μαλάτεια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες και ζημιές.

Ακολούθησαν δύο μετασεισμοί: ένας 3,1 Ρίχτερ με βάθος 5 χλμ και ένας ακόμη 2,5 Ρίχτερ με βάθος 7 χλμ. Τα δεδομένα για τον σεισμό που προέρχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο είναι λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου. Ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων.

