Μετά το «delivery», το «lockdown» και το «take away», o Γιώργος Μπαμπινώτης τα «έβαλε» και με το «click away», τον νέο όρο για τις αγορές μας εν μέσω της πανδημίας του κοροναϊού.

Σχολιάζοντας τον όρο «click away» σε ανάρτησή του στο Facebook, o καθηγητής Γλωσσολογίας έγραψε με νόημα: «Όσοι «κατάπιαν» το take away, τώρα «καπάκι» θα καταπιούν και το click away! Τους take και τους σήκωσε το take away, τώρα τους click και τους πάτησε το click away! Και ποιος ξέρει τι τους περιμένει λίγο πιο away. Πλακώνει και η μαυρίλα τής Black Friday! Καλά να πάθουν….».

Υπενθυμίζεται ότι πριν μερικές μέρες, ο κ. Μπαμπινιώτης είχε προτείνει τις ελληνικές λέξεις «τροφοδιανομή», «απαγορευτικό» και «(παραγγελία) για το σπίτι» αντί των ξενικών όρων που χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Η πρόταση αυτή του γλωσσολόγου είχε προκαλέσει μεγάλη αίσθηση στους χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι με χιούμορ έκαναν και αυτοί τις δικές τους προτάσεις ελληνικών αντί για ξένων λέξεων.

Όχι στον κατακλυσμό της γλώσσας μας από ξένες λέξεις

Στην ίδια ανάρτηση, λοιπόν, ο Γιώργος Μπαμπινιώτης σχολιάζει ότι δεν περίμενε ότι μια ανάρτησή του στο Facebook θα γινόταν «viral (το viral είναι από το virus «ιός»)».

Ο καθηγητής Γλωσσολογίας διευκρινίζει ότι δεν τάσσεται υπέρ του «καμία ξένη λέξη στη γλώσσα μας», αλλά εναντίον του «κατακλυσμού της γλώσσας μας από ξένες λέξεις». Καλεί, τέλος, να έχουμε «αίσθηση μέτρου και στη γλώσσα».

Δείτε αναλυτικά την ανάρτησή του:

Εμείς (οι ταπεινοί τής γλώσσας μας) θα λέμε «(παραγγγελία) για το σπίτι» το take away και «(παραγγελία) για έξω» το click away. Και θα καταλαβαινόμαστε….Επίσης, —το ξεκαθαρίζω—προσωπικά, έχοντας έντονη την αίσθηση τού χιούμορ και την τάση αυτοσαρκασμού, δεν με θίγουν κάποια άκακα γλωσσικά πειράγματα. Και προσοχή! Δεν είμαι υπέρ τού «καμία ξένη λέξη στην γλώσσα μας»∙ είμαι εναντίον τού «κατακλυσμού τής γλώσσας μας από ξένες λέξεις». Δεν διαφέρουν αυτά;