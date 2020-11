Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στο Βερολίνο, καθώς ένα όχημα έπεσε πάνω στην πύλη της καγκελαρίας.

Όπως αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο πρακτορείο Reuters, ένα όχημα έπεσε στην πόρτα του γραφείου της Άνγκελα Μέρκελ.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, αλλά ούτε και περισσότερες πληροφορίες για το εάν το όχημα έπεσε επίτηδες πάνω στην πύλη ή πρόκειται για ατύχημα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει την περιοχή.

#BREAKING: Car seen crashing into gate of Merkel’s Chancellery in Berlin pic.twitter.com/XXBKvhvIVK

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 25, 2020