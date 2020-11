Συναγερμός έχει σημάνει στην πόλη Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια μετά από επίθεση με μαχαίρι σε εκκλησία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των τραυματιών.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει το σημείο. Η αστυνομία του Σαν Χοσέ αναφέρει ότι οι μονάδες βρίσκονται στην εκκλησία Grace Baptist που βρίσκεται κοντά στην πανεπιστημιούπολη.

Breaking: At least two killed and several others injured after a mass stabbing at Grace Baptist Church in downtown San Jose, California. The suspect is in custody. pic.twitter.com/ntXIIlYreQ

— Eastern Star (@Joknight007) November 23, 2020