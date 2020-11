Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Χασάν Μάρτιν, με τον Αμερικανό σέντερ να γίνεται 26 ετών και τους συμπαίκτες του να του επιφυλάσουν μια ευχάριστη έκπληξη.

Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης, οι Ερυθρόλευκοι έφεραν μια τούρτα στο παρκέ του ΣΕΦ και ευχήθηκαν «χρόνια πολλά» στον συμπαίκτη τους.

Φυσικά, από το γήπεδο έλειπαν τα πέντε μέλη της ομάδας που έχουν βρεθεί θετικοί στον Covid-19, αλλά και ο τραυματίας, Χάρισον.

Δείτε το βίντεο:

🎂🍰🧁«Cakes are special. Every birthday, every celebration ends with something sweet, a cake and people remember. It’s all about the memories…». Happy Birthday @HassTheGreat !!! #OlympiacosBc #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/WNjFedYpDx

