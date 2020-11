Παρόλο που οι Μπακς έφτασαν κοντά σε μία εξαιρετική κίνηση, αυτή του Μπόγκτναν Μπογκντάνοβιτς, τελικά η υπόθεση φαίνεται πως οδηγείται σε… ναυάγιο.

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ Σαμς Καράνια, η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει αποσυρθεί από τις συζητήσεις, καθώς παρουσιάστηκαν εμπλοκές στο trade με τους Σακραμέντο Κινγκς και ήδη βρίσκεται σε αναζήτηση άλλου παίκτη ο οποίος και θα πάρει τη θέση που θα… κατείχε ο Σέρβος γκαρντ/φόργουορντ.

Πριν λίγες ώρες, ωστόσο, το ΝΒΑ είχε ξεκινήσει έρευνα για την καταρχήν συμφωνία των δύο συλλόγων και δεν αποκλείεται το γεγονός αυτό να αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για την υλοποίηση της ανταλλαγής.

The Bucks are moving on from their pursuit of restricted free agent Bogdan Bogdanovic, who will scan market across league, sources tell me and @sam_amick.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 20, 2020