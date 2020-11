Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε συμφωνία με την κοινοπραξία BioNTech/Pfizer για τη διάθεση του εμβολίου κατά της Covid-19, ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής η εΕπίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου με ανάρτηση στο Twitter.

«Αυτή η 5η συμφωνία είναι άλλο ένα ορόσημο στις προσπάθειές μας να παράσχουμε σε όλους τους πολίτες έναν ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο για να αντιμετωπιστεί η πανδημία» είπε η επίτροπος, αναφερόμενη σε ακόμα τέσσερα υποψήφια εμβόλια.

✅ @BioNTech_Group / @pfizer #COVID19 vaccine contract signed. This 5th agreement is another milestone in our efforts to provide all citizens with a safe and effective way out of the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/zoEHdxtwLa

We have signed our 5th contract with a vaccine producer, to secure one of the most promising future vaccines for Europeans.

Overall, we have secured 1.2 billion doses of future vaccines so far. More will follow.

A safe and effective vaccine can help us return to normal life. https://t.co/jV0fsJXkpS

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 20, 2020