Ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ παρότρυνε, νωρίτερα, τον πατέρα του, τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο των ΗΠΑ, να εξαπολύσει «ολοκληρωτικό πόλεμο» εναντίον της εκλογικής «νοθείας» που διαπράττεται, κατ’ αυτόν, στην καταμέτρηση των ψήφων που κατατέθηκαν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Το καλύτερο για το μέλλον της Αμερικής» είναι ο πρόεδρος Τραμπ να «κηρύξει ολοκληρωτικό πόλεμο γι’ αυτές τις εκλογές και να αποκαλύψει όλη τη νοθεία, την κλεψιά, τους νεκρούς/ετεροδημότες ψηφοφόρους, όλα αυτά που γίνονται εδώ και υπερβολικά πολύ καιρό», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

«Είναι καιρός να καθαρίσουμε αυτό το χάος και να σταματήσουμε να μοιάζουμε με μπανανία», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η διαχείριση του Twitter τοποθέτησε σύντομα ειδική σήμανση στο μήνυμα αυτό του Τραμπ τζούνιορ, χαρακτηρίζοντας το περιεχόμενό του «αμφισβητούμενο» και «παραπλανητικό».

The best thing for America’s future is for @realDonaldTrump to go to total war over this election to expose all of the fraud, cheating, dead/no longer in state voters, that has been going on for far too long.

It’s time to clean up this mess & stop looking like a banana republic!

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 5, 2020