Σε θρίλερ δίχως τέλος εξελίσσεται η διαδικασία των αμερικανικών εκλογών, με την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων να έχει μπει στην τελική ευθεία και το σενάριο να υπάρξει νικητής τις επόμενες ώρες, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά σε κάποιες καθοριστικές πολιτείες, να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες.

Ο Τζο Μπάιντεν, διατηρεί -έστω και δύσκολα- το προβάδισμά του, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται μία ανάσα μακριά, διεκδικώντας -έστω και με λιγότερες πιθανότητες- την επανεκλογή του.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών -ο οποίος συγκεντρώνει 253 εκλέκτορες και χρειάζεται άλλους 17 προκειμένου να γίνει ο επόμενος ένοικος του Λευκού Οίκου- διατηρεί προβάδισμα στην Αριζόνα και τη Νεβάδα. Αν καταφέρει να «κλειδώσει» τις δύο αυτές πολιτείες, θα φτάσει στο «μαγικό» αριθμό των 270 εκλεκτόρων που απαιτούνται.

Στην αντίπερα όχθη, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών δεν έχει πει την τελευταία του λέξη, κυρίως σε νομικό επίπεδο, καθώς η ομάδα του έχει ήδη κάνει προσφυγές για να σταματήσει η καταμέτρηση σε αρκετές πολιτείες, ωστόσο υπέστη δικαστική ήττα σε Μίσιγκαν και Τζόρτζια, όπου το αίτημά του απορρίφθηκε.

Ακόμα δεν γνωρίζουμε το εκλογικό αποτέλεσμα στις εξής πολιτείες:

Πενσυλβάνια (20 εκλέκτορες)

Τζόρτζια (16 εκλέκτορες)

Αριζόνα (11 εκλέκτορες)

Νεβάδα (6 εκλέκτορες)

Βόρεια Καρολίνα (15 εκλέκτορες)

Αλάσκα (3 εκλέκτορες)

Πώς εξελίσσεται η καταμέτρηση

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στις 00:00 (ώρα Ελλάδος), στην Πενσυλβάνια, με καταμετρημένο το 92% των ψήφων, ο Τραμπ προηγείται με ποσοστό 50,1% έναντι 48,6%, σύμφωνα με την εταιρεία δημοσκοπήσεων Edison Research. Απομένουν να καταμετρηθούν περίπου 370.000 ψήφοι ακόμη, όλες τους επιστολικές. Μάλιστα, οι τοπικές αρχές ευελπιστούν ότι θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν την καταμέτρηση τις επόμενες ώρες.

Στη Τζόρτζια, ο Τραμπ προηγείται, αλλά ο Μπάιντεν έχει μειώσει τη διαφορά στις 13.000 ψήφους (ποσοστά 49,5% έναντι 49,2% με καταμετρημένο το 98%). Οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι το τελικό αποτέλεσμα θα γίνει γνωστό αργότερα σήμερα και ανακοίνωσαν ότι θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου.

Στην Αριζόνα, ο Μπάιντεν προηγείται με ποσοστό 50,5%, έναντι 48,1% του Τραμπ, διαφορά μόλις 68.000 ψήφων, με καταμετρημένο το 86% των ψήφων. Το δίκτυο Fox και το πρακτορείο Associated Press δίνουν ήδη νικητή των Μπάιντεν, ωστόσο άλλα ΜΜΕ περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί η καταμέτρηση που πιθανότατα δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι αύριο.

Στη Νεβάδα έχει καταμετρηθεί το 89% των ψήφων. Ο Μπάιντεν προηγείται με 49,4% έναντι 48,5%, δηλαδή διαφορά μικρότερη των 11.500 ψήφων.

Στη Βόρεια Καρολίνα, με καταμετρημένο το 95% των ψήφων, ο Τραμπ έχει προβάδισμα 77.000 ψήφων, ποσοστό 50% έναντι 48,6% του Μπάιντεν. Ωστόσο, στην πολιτεία αυτή γίνονται δεκτές και οι επιστολικές ψήφοι που έχουν ταχυδρομηθεί το αργότερο μέχρι την ημέρα των εκλογών (3 Νοεμβρίου), εφόσον φτάσουν στα χέρια των αρχών μέσα σε διάστημα 9 ημερών.

Τέλος, στην Αλάσκα, με καταμετρημένο το 56% των ψήφων, ο Τραμπ προηγείται με ποσοστό 62,9% έναντι 33% του Μπάιντεν, με τη διαφορά των ψήφων να ανέρχεται σε 52.00 ψήφους.

Πενσυλβάνια και Τζόρτζια ανακοινώνουν αποτελέσματα

«Φαίνεται πως θα έχουμε καταμετρήσει τη συντριπτική πλειονότητα των ψηφοδελτίων σήμερα» δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης στο CNN η υπουργός της Πολιτείας της Πενσυλβάνια, Κάθι Μπούκβαρ.

«Νομίζω πως απομένουν περίπου 550.000 ψήφοι, που αναμένεται να καταμετρηθούν σήμερα. Ορισμένες έχουν ήδη καταμετρηθεί, αλλά δεν έχουν ανέβει στο σύστημα» συνέχισε.

Το προβάδισμα του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσυλβάνια συρρικνώνεται, σημειώνει το CNN, ενώ σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής ενσωμάτωση των ψήφων που βρίσκεται στο 92% ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος προηγείται κατά 1,5 μονάδες έναντι του δημοκρατικού υποψηφίου.

Σε περίπτωση που ο Τζο Μπάιντεν επικρατήσει στην Πενσυλβάνια, η οποία δίνει 20 εκλέκτορες, τότε δεν αποκλείεται να υπάρχει απόψε ασφαλής εκτίμηση για τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Στην Τζόρτζια, η οποία δίνει 16 εκλέκτορες, απομένουν να ενσωματωθούν περίπου 61.000 ψήφοι, και για την ώρα το προβάδισμα του Τραμπ είναι οριακό με λιγότερο από 13.000 ψήφους.

«Μέσα από την εκστρατεία του Τραμπ συνεχίζουν να λένε ότι έχουν δικηγόρους και στις δύο πολιτείες. Γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος έχει τηλεφωνήσει στον ρεπουμπλικανικό κυβερνήτη εδώ, καθώς και στον ρεπουμπλικανικό στην Πενσυλβάνια. Στην έδρα του Λευκού Οίκου και του Τραμπ κάνουν μαθηματικά» αναφέρει ο ανταποκριτής του CNN.

Σε ό,τι αφορά στην Αριζόνα, η υπουργός Εξωτερικών της Αριζόνα, Katie Hobbs, δήλωσε ότι υπάρχουν περίπου 400.000 έως 450.000 εκκρεμή ψηφοδέλτια που δεν έχουν καταμετρηθεί σε ολόκληρη την πολιτεία και μόλις 300.000 από αυτά βρίσκονται στην κομητεία Maricopa – τη μεγαλύτερη κομητεία της πολιτείας.

Η Hobbs είπε στο CNN ότι αναμένει πως το μεγαλύτερο μέρος αυτών θα έχει καταμετρηθεί μέχρι το Σαββατοκύριακο. «Νομίζω ότι μέχρι αύριο θα έχουμε μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς κινείται η Αριζόνα».

Δικαστική ήττα Τραμπ σε Μίσιγκαν και Τζόρτζια

Νωρίτερα, απoρρίφθηκε το αίτημα της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ για να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων στο Μίσιγκαν, βάσει δικαστικής εντολής.

Η δικαστής Σίνθια Στίβενς προέβη στη συγκεκριμένη απόφαση κατά τη διάρκεια δικαστικής ακρόασης την Πέμπτη. Όπως είπε, σχεδιάζει να εκδόσει γραπτή απόφαση την Παρασκευή. Η πολιτειακή επικεφαλής του Μίσιγκαν, Τζόσλιν Μπένσον, δήλωσε μάλιστα ότι η προσφυγή από τον Τραμπ ήταν «επιπόλαιη». Όπως δήλωσε η ίδια, όλες οι ψήφοι καταμετρήθηκαν με ασφάλεια και ακρίβεια.

Επιπλέον, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δικαστής Τζέιμς Μπας στη Τζόρτζια απέρριψε την προσφυγή, τονίζοντας πως δεν υπήρχαν ενδείξεις για κακοδιαχείριση στην καταμέτρηση των ψήφων από αξιωματούχους.

Επιμένει στις καταγγελίες ο Τραμπ

Πιστός στη γραμμή που ακολούθησε από την πρώτη στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με περαιτέρω νομικές ενέργειες ενάντια σε αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών σε ορισμένες πολιτείες, καταγγέλλοντας, χωρίς καμία απόδειξη, εκλογική νοθεία σε πολιτείες που ο Τζο Μπάιντεν εμφανίζεται να επικρατεί.

«Θα κινηθούμε νομικά για εκλογική απάτη σε όλες τις πρόσφατες πολιτείες που ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι κέρδισε» έγραψε σε tweet, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένες πολιτείες ή περιπτώσεις που για τον ίδιο να συνιστούν εκλογική νοθεία.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof – just check out the Media. WE WILL WIN! America First! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Μπάιντεν: «Να έχετε πίστη, θα κερδίσουμε»

Παίρνοντας τη σκυτάλη, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως το προεκλογικό του επιτελείο παραμένει αισιόδοξο και πως αναμένει την καταμέτρηση όλων των ψήφων των προεδρικών εκλογών της Τρίτης.

«Κάντε υπομονή παιδιά. Οι ψήφοι καταμετρώνται και αισθανόμαστε πολύ καλά για το πού βρισκόμαστε» είπε σε tweet του. «Να έχετε πίστη. Θα κερδίσουμε» τόνισε σε άλλη ανάρτησή του.

Be patient, folks. Votes are being counted, and we feel good about where we are. — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

Στο ίδιο μήκος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, λίγη ώρα αργότερα, με τον ίδιο να εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι ο ίδιος και η υποψήφια αντιπρόεδρός του, Καμάλα Χάρις, θα είναι οι νικητές των αμερικανικών εκλογών. Μάλιστα, ζήτησε την υπομονή των υποστηρικτών του ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

«Η γερουσιαστής κι εγώ συνεχίζουμε να νιώθουμε πολύ καλά. Δεν αμφιβάλλουμε πως, όταν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση, η Χάρις κι εγώ θα είμαστε νικητές. Οπότε, σας ζητώ να παραμείνετε ήρεμοι – όλοι οι άνθρωποι πρέπει να μείνετε ήρεμοι. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, η καταμέτρηση ολοκληρώνεται και θα ξέρουμε πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας, αλλά πρέπει να μετρηθούν οι ψήφοι» είπε χαρακτηριστικά.

I spent the afternoon attending briefings on the ongoing COVID-19 crisis and the state of the economy. Tune in as I provide an update on these briefings and efforts to count every vote. pic.twitter.com/duoDWfzf5C — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

To ενδεχόμενο… ισοπαλίας

Πάντως, ακόμα και μετά την καταμέτρηση των ψήφων των εκλεκτόρων, υπάρχει ένα ακόμη πιθανό σενάριο, βάσει του οποίου δεν θα μπορεί να υπάρξει νικητής.

Εάν κανένας υποψήφιος δεν εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εκλεκτόρων ή και οι δύο υποψήφιοι πάρουν 269 ψήφους, αυτό πυροδοτεί το σενάριο νέων εκλογών, βάσει της 12ης τροποποίησης του Συντάγματος. Στη συνέχεια, εναπόκειται στη Βουλή των Αντιπροσώπων να αποφασίσει ποιος θα είναι ο νικητής των εκλογών, ενώ η Γερουσία επιλέγει τον αντιπρόεδρο, με κάθε πολιτειακή αντιπροσωπία να λαμβάνει από μία ψήφο.

Μέχρι σήμερα, οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν το Κογκρέσο με 26 από τις αντιπροσωπείες των 50 πολιτειών, ενώ οι Δημοκρατικοί με 22. Η μία ομάδα εκπροσώπων απαρτίζεται από ισότιμο αριθμό μελών Δημοκρατικών – Ρεπουμπλικάνων, ενώ η τελευταία από επτά Δημοκρατικούς, έξι Ρεπουμπλικάνους και έναν Φιλελεύθερο.

Ενδεχόμενη ωστόσο εκλογική διαφορά στο Κογκρέσο, σύμφωνα με το πρακτορείο Sputnik, πρέπει να επιλυθεί έως την αυστηρή προθεσμία της 20ής Ιανουαρίου, όταν το Σύνταγμα ορίζει ότι λήγει η θητεία του νυν Προέδρου.

Εάν το Κογκρέσο αποτύχει να αναδείξει νικητή (είτε πρόεδρο είτε αντιπρόεδρο), τότε ο πρόεδρος της Βουλής, επί του παρόντος η Δημοκρατικός από την Καλιφόρνια, Νάνσυ Πελόζι, θα εκτελούσε χρέη αναπληρωτή προέδρου.