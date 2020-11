Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έσπασε τη διήμερη σιωπή του στην επαφή με τους δημοσιογράφους και εμφανίστηκε στην αίθουσα συνεντεύξεων του Λευκού Οίκου για να κάνει σύντομη δήλωση, αναφερόμενος σε προσπάθειες υφαρπαγής της νίκης του και εκτεταμένη νοθεία, χωρίς να καταθέσει κανένα στοιχείο, ενώ η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων συνεχίζεται σε ορισμένες πολιτείες και δείχνει πως ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν πλησιάζει στην επικράτηση.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τα εκλογικά αποτελέσματα μέρος ευρείας συνωμοσίας από τους εκλογικούς αξιωματούχους σε διάφορες πόλεις, τα μέσα ενημέρωσης και τους Δημοκρατικούς προκειμένου να του στερήσουν τη δεύτερη θητεία.

«Αν μετράτε τις νόμιμες ψήφους, κερδίζω εύκολα», είπε ο αμερικανός πρόεδρος, ξεκινώντας τη δήλωσή του στους δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου, και επιχειρώντας να βάλει φωτιά στη διαδικασία καταμέτρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δεν παρουσίασε ωστόσο κανένα στοιχείο που να τεκμηριώνει την αναφορά του αλλά παρέθεσε γενικόλογες θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την καθυστέρηση ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων σε ορισμένες περιοχές.



Συγκέντρωση διαμαρτυρίας υποστηρικτών του Τραμπ στο Φοίνιξ της Αριζόνα (Reuters)

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να φιμώσει τους ψηφοφόρους μας και να κατασκευάσει αποτελέσματα» ανέφερε και έκανε λόγο περί «εξαφάνισης», «ως εκ θαύματος» και «μυστικά» των ψήφων των υποστηρικτών του.

«Προσπαθούν να νοθεύσουν τις εκλογές και δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό να γίνει», τόνισε.

Κατηγόρησε ορισμένες πόλεις για «διαφθορά» και κατήγγειλε ότι εργαζόμενοι και εκλογικοί αντιπρόσωποι σε αυτές διαπράττουν εσκεμμένα νοθεία και καταμετρούν ψήφους που κατατέθηκαν «παράνομα».

Υποστήριξε ακόμη πως τα «μεγάλα μέσα ενημέρωσης», «το χρήμα» και «οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας» είναι όλοι εναντίον του και υπέρ των Δημοκρατικών, αλλά παρά τις «επεμβάσεις» τους, το «μπλε κύμα» που προέβλεπαν οι «ψευδείς δημοσκοπήσεις» δεν ήρθε.



Στιγμιότυπο από τις δηλώσεις Τραμπ (Reuters)

«Θα έχουμε πολλές δίκες», προειδοποίησε, θα ακολουθηθεί ο δρόμος «των νομικών διαδικασιών (…).

Σε τελευταία ανάλυση, έχω την αίσθηση πως θα αποφασίσουν οι δικαστές» για το ποιος είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών.

«Κέρδισα με διαφορά στη Φλόριντα, στο Τέξας, ενώ στην Πενσυλβάνια έχαναν με 700.000 ψήφους και ξαφνικά έχουμε διαφορά λιγότερο από 100.000. Οπου είχαν πρόβλημα με ψήφους, ξαφνικά τις έβρισκαν. Δε ξέρω πως. Στη Φιλαδέλφεια δεν αφήνουν να στείλουμε παρατηρητές σε κέντρα», ισχυρίστηκε.

Αυτήν την αναφορά, ωστόσο, διέψευσε αμέσως ο δικηγόρος, ειδικός επί της διαδικασίας καταμέτρησης στη Φιλαδέλφεια, Ντέιβιντ Μπέκερ.

«Υπάρχουν δεκάδες Ρεπουμπλικανοί παρατηρητές στη Φιλαδέλφεια όπου καταμετρώνται οι ψήφοι. Και γίνεται και live μετάδοση. Οι επικεφαλής της διαδικασίας καλωσορίζουν όλους τους εξειδικευμένους παρατηρητές σε όλη την Πενσυλβάνια» έγραψε ο Μπέκερ στο twitter.

There are literally dozens of Republican observers in Philly where the absentee ballots are being counted. And it’s being live streamed. Philly election officials are welcoming all qualified observers, as are all PA counties and everywhere in the US.

Αρκετά τηλεοπτικά δίκτυα όπως τα ABC, CBS και MSNBC ενοχλημένα από την παρέμβαση Τραμπ, ο οποίος δεν δέχτηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους, διέκοψαν τη ζωντανή σύνδεση, η οποία συνεχίστηκε μόνο μέσω της επίσημης σελίδας του Λευκού Οίκου.

«Νικήσαμε με ιστορικούς αριθμούς. Δεν υπήρξε μπλε κύμα. Οι δημοσκοπήσεις των μέσων ενημέρωσης αποτελούν παρέμβαση στις εκλογές», είπε ο Τραμπ, προκαλώντας την αντίδραση των τηλεοπτικών σταθμών.

«Βρισκόμαστε στην άβολη θέση να διακόψουμε την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ και να τον διορθώσουμε» τόνισε ο παρουσιαστής του MSNBC.

WATCH: «OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States,» Brian Williams says on @MSNBC moments into the president’s statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατήγγειλε επίσης ότι στο Μίσιγκαν εμπόδισαν Ρεπουμπλικάνους να παραστούν στη διαδικασία καταμέτρησης, «σφραγίζοντας τα τζάμια για να μη μπορούν να βλέπουν τι γίνεται μέσα. Είχα πει ότι οι επιστολικές ψήφοι θα αποδειχθούν μεγάλη καταστροφή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ παρότρυνε, νωρίτερα, τον πατέρα του, τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο των ΗΠΑ, να εξαπολύσει «ολοκληρωτικό πόλεμο» εναντίον της εκλογικής «νοθείας» που διαπράττεται, κατ’ αυτόν, στην καταμέτρηση των ψήφων που κατατέθηκαν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Το καλύτερο για το μέλλον της Αμερικής» είναι ο πρόεδρος Τραμπ να «κηρύξει ολοκληρωτικό πόλεμο γι’ αυτές τις εκλογές και να αποκαλύψει όλη τη νοθεία, την κλεψιά, τους νεκρούς/ετεροδημότες ψηφοφόρους, όλα αυτά που γίνονται εδώ και υπερβολικά πολύ καιρό», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

«Είναι καιρός να καθαρίσουμε αυτό το χάος και να σταματήσουμε να μοιάζουμε με μπανανία», πρόσθεσε ο ίδιος.

The best thing for America’s future is for @realDonaldTrump to go to total war over this election to expose all of the fraud, cheating, dead/no longer in state voters, that has been going on for far too long.

It’s time to clean up this mess & stop looking like a banana republic!

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 5, 2020