Για νομική αμφισβήτηση των ποσοστών σε πολιτείες που διεκδικεί ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ ενώ συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων σε κρίσιμες πολιτείες.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρει πως «όλες οι πολιτείες που διεκδικεί ο Μπάιντεν θα αντιμετωπίσουν αμφισβήτηση σε νομικό επίπεδο εκ μέρους μας για εκλογική απάτη».

Μάλιστα, σημειώνει πως υπάρχουν «πάρα πολλές αποδείξεις», χωρίς ωστόσο να τις παρουσιάζει. «Θα κερδίσουμε. Πρώτα η Αμερική!»

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof – just check out the Media. WE WILL WIN! America First!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020