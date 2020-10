Must Read

Μετά από πολλούς χωρισμούς και εικασίες για απιστίες, η Κλόε Καρντάσια φαίνεται να βρίσκεται σε στάδιο επανασύνδεσης με τον πρώην σύντροφό της Τρίσταν Τόμσον.

Η 36χρονη και ο Τρίσταν, έκαναν την εμφάνισή τους στα 40α γενέθλια της Κιμ Καρντάσιαν και μάλιστα έκαναν και πόζες μαζί!

Κατά τη διάρκεια του Show Keeping Up with the Kardashians, ο Τρίσταν φίλησε την Κλόε και από ότι έδειχνε ήταν αρκετά χαρούμενη στο πλάι του.

Πηγή του People ανέφερε πως η Κλόε έπειτα από πολλές προσπάθειες του Τρίσταν για επανασύνδεση, φάνηκε να δέχετε τελικά την επιστροφή του στην καθημερινότητά της και να είναι ξανά ο σύντροφός της.

«Υπάρχει πάντα η ανησυχία πως ο Τρίσταν θα ξεκινήσει πάλι τα παλιά του κόλπα αλλά με την καραντίνα είχαν τον χρόνο να δουλέψουν τη σχέση τους, να περάσουν χρόνο μαζί και να κλείσουν τις πληγές του παρελθόντος. Η Κλόε θέλει να προχωρήσει στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους χωρίς να ξεχνάει τι έχει προηγηθεί», δήλωσε κοντινό της άτομο.

