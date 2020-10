Τα καλύτερα για τους Σπανούλη, Πρίντεζη και Σλούκα είπε ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου, Αντρέα Τρινκέρι σε δηλώσεις που έκανε ενόψει του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό την Παρασκευή (23/10, 21:30) στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Euroleague.

Χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός υποστήριξε: «Την Παρασκευή θα αντιμετωπίσουμε τρεις θεούς του μπάσκετ, τον Σπανούλη, τον Πρίντεζη και τον Σλούκα. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ έμπειρος και πρόκειται για την πιο δυνατή πνευματικά ομάδα σε όλη την Euroleague».

Οι Πειραιώτες θα πραγματοποιήσουν το πρώτο τους ταξίδι εκτός Ελλάδος, έχοντας μέχρι στιγμής ρεκόρ 3-1 στην Ευρωλίγκα προερχόμενοι από τη νίκη κόντρα στη Μακάμπι με το buzzer beater του Άαρον Χάρισον, ενώ από την άλλη οι Βαυαροί είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένοι μετά τα δύο συνεχόμενα εκτός έδρας διπλά με Μακάμπι και Φενέρμπαχτσε.

«We’re gonna face three gods of basketball on Friday: Spanoulis, Sloukas and Printezis. @olympiacosbc is super experienced and probably mentally the toughest team to play in @EuroLeague.»

