Το βράδυ του Σαββάτου (17/10) ο Ολυμπιακός νίκησε στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 4-0 τον Ατρόμητο για την 5η αγωνιστική της Super League και τώρα ετοιμάζεται για το παιχνίδι κόντρα στη Μαρσέιγ (21/10, 22:00) για την πρεμιέρα των ομίλων του Champions League.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά στρέφει την προσοχή του στο κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι των Ερυθρολεύκων κόντρα στην πρώην ομάδα του, ενώ παράλληλα δεν έκρυψε και την ικανοποίησή του για την εμφάνιση κόντρα στους Περιστεριώτες.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter: «Σπουδαία δουλειά απόψε στη Super League. Και τώρα το Champions League».

Δείτε εδώ την ανάρτηση του Βαλμπουενά:

Great job tonight in @Super_League_GR +3️⃣

Onto the #UCL now 🔥⚪️🔴 pic.twitter.com/I60Qbzb69P

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) October 17, 2020