«Θα πεθάνουμε από την πείνα»: Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα στη Βαρκελώνη για να διαμαρτυρηθούν για το κλείσιμο των μπαρ και των εστιατορίων στην Καταλονία, κατ’ εντολή των αρχών, για να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της πανδημίας σε αυτήν την περιοχή της βορειοδυτικής Ισπανίας.

Φωνάζοντας συνθήματα όπως «Όχι στο κλείσιμο», οι διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους εργαζόμενοι στον τομέα της εστίασης, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Σαντ Χάουμε, έξω από το δημαρχείο της πόλης και την έδρα της καταλανικής κυβέρνησης. Ανάμεσά τους ήταν σερβιτόροι, σεφ, ιδιοκτήτες μικρών εστιατορίων.

Κάποιοι φορούσαν σκούφους μαγείρων και χτυπούσαν κατσαρόλες.

Ορισμένοι διαδηλωτές εκτόξευσαν αυγά και πιάτα στα κτίρια της κυβέρνησης, για να εκφράσουν τον θυμό τους σήμερα, πρώτη ημέρα του κλεισίματος των εστιατορίων.

«Πάει πολύς καιρός που δεν μπορούμε πλέον να εργαστούμε. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουν πάλι τα μπαρ και τα εστιατόρια, θα πεθάνουμε από την πείνα», είπε ο Άλβαρο Σαγρέδα, μάγειρας σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο.

Workers and Owners of restaurants, cafe and bars in #Barcelona protest Government's new #COVID19 restrictions at Plaça de Sant Jaume #Spain #coronavirus

