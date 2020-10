Αγωγή εναντίον της πόλης Γκάλβεστον και της αστυνομίας εκεί κατέθεσε ένας Αφροαμερικανός τον οποίο δύο λευκοί, έφιπποι αστυνομικοί έδεσαν και τραβούσαν με ένα σκοινί πέρυσι, μια υπόθεση που είχε προκαλέσει σάλο, δήλωσε χθες Δευτέρα ο δικηγόρος του.

Τον Αύγουστο του 2019 ο Ντόνλαντ Νίλι συνελήφθη για παραβίαση ιδιωτικού χώρου στην πόλη αυτή της πολιτείας του Τέξας. Δύο έφιπποι, λευκοί αστυνομικοί του έδεσαν ένα σκοινί στις χειροπέδες που του είχαν φορέσει και τον οδήγησαν πεζό στο αστυνομικό τμήμα, μια σκηνή που θύμιζε τον τρόπο που μετέφεραν τους σκλάβους.

Με αυτό τον τρόπο διέσχισε αρκετούς δρόμους του Γκάλβεστον, με περαστικούς να τραβούν βίντεο και φωτογραφίες από το περιστατικό.

A Black man in Texas who was led down a street with a rope by white police officers on horseback is suing for $1M.

Donald Neely, who was homeless, says he was "put on display as slaves once were." Galveston's police chief called it a "trained technique."pic.twitter.com/WJvzHTw1DP

— AJ+ (@ajplus) October 12, 2020