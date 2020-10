Σε ρυθμούς Λος Άντζελες Λέικερς κινείται όλη η μπασκετική κοινότητα μετά την κατάκτηση του 17ου τίτλου της ιστορίας των «λιμνάνθρωπων». Με μπροστάρη – ποιόν άλλον – τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, οι Λέικερς λύγισαν τους εκπληκτικούς Χιτ με 4-2 στους τελικούς, επιστρέφοντας στον θρόνο του παγκοσμίου μπάσκετ έπειτα από δέκα ολόκληρα χρόνια.

Μέλος της ομάδας ήταν και ο δικός μας… Κώστας Αντετοκούνμπο! Ο μικρότερος αδερφός του MVP, Γιάννη κατέκτησε το πιο «βαρύ» τρόπαιο που υπάρχει στον χώρο του μπάσκετ, γεμίζοντας με υπερηφάνεια την Ελλάδα και φυσικά την οικογένεια Αντετοκούνμπο.

Φυσικά και ο Γιάννης έδωσε τα συγχαρητήρια στον μικρό του αδερφό, κάνοντας μια σχετική ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Congratulations @Kostas_ante13 I’m so freaking proud!! You are a NBA champ for life ❤️❤️❤️ Way to represent our family and our countries. pic.twitter.com/abqBFoWqsc

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) October 12, 2020