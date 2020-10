Αυτός ο τίτλος δεν γινόταν να χαθεί. Προσφέροντας μιας παράσταση αντάξια του τίτλου που κατέχουν πλέον, οι Λέικερς επικράτησαν με 106-93 των Χιτ στο Game 6 των τελικών και στέφθηκαν για 17η φορά στην ιστορία τους πρωταθλητές, ισοφαρίζοντας την επίδοση των Σέλτικς. Το πρώτο πρωτάθλημα μετά το 2010 και την ομάδα του Κόμπι στον οποίο και αφιερώθηκε από παίκτες και κόσμο που δεν ξέχασαν τον θρύλο τους.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, το παιχνίδι ήταν παράσταση για έναν ρόλο αφού οι Λέικερς δεν είχαν διάθεση για αστεία. Από το ξεκίνημα έγιναν αφεντικά στο ματς με επιθετική πολυφωνία και εξαιρετική άμυνα πάνω στον Μπάτλερ και η πρώτη περίοδος τους βρήκε μπροστά με 28-20. Λεμπρόν και Ντέιβις «πυροβολούσαν» με τον Ρόντο να βγαίνει κι αυτός μπροστά στο σκοράρισμα και η διαφορά στο ημίχρονο έκλεισε στους 28 πόντους (64-36) με τα πάντα να έχουν ήδη κριθεί.

Το μόνο που περίμεναν πλέον οι Λιμνάνθρωποι ήταν να τελειώσει το ματς και να πανηγυρίσουν, με τους Χιτ να κάνουν μια προσπάθεια να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Το μόνο που κατάφεραν όμως ήταν απλά να μειώσουν τη διαφορά με τους Λέικρες να κερδίζουν με 106-93 και το Λος Άντζελες να βγαίνει στους δρόμους.

“I look forward to celebrating with you. Until then, I will bring back the trophy to Los Angeles, where it belongs.” – @JeanieBuss pic.twitter.com/BWu0Jns4Eb

— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 12, 2020