Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΣ Γιάννινα (Κυριακή 20:20, Novasports1HD), και επιβεβαιώθηκε ότι ο Πέδρο Μαρτίνς δε θα έχει στη διάθεσή του τον Ζοσέ Σα και τον Γιώργο Μασούρα.

Όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ, ο Σα έχει κρυολόγημα και έμεινε εκτός αποστολής, ενώ ο Μασούρας έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό και δε θα ακολουθήσει την ομάδα στα Ιωάννινα.

Από εκεί και πέρα, έχει σημασία να αναφέρουμε ότι στην αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκεται πρώτη φορά ο Μοχάμεντ Ντρέγκερ, τον οποίον ο Μαρτίνς δείχνει να εμπιστεύεται και να θέλει να τον βάλει στους ρυθμούς της ομάδας.

Εκτός αποστολής βρίσκεται ο Πέπε, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας από τον τραυματισμό που έχει υποστεί.

Ωστόσο, στην προπόνηση του Σαββάτου υπήρξε και μία επιστροφή, καθώς ο Μαρτίνς είδε τον Μάριο Βρουσάι να επιστρέφει στις προπονήσεις.

Ο διεθνής εξτρέμ είχε προσβληθεί από τον κοροναϊό, αλλά πλέον είναι απολύτως καλά, όλα τα τεστ που έκανε βγήκαν αρνητικά και έτσι επέστρεψε στις προπονήσεις.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Κρίστινσον, Τζολάκης, Ντρέγκερ, Ραφίνια, Μπα, Σεμέδο, Παπαδόπουλος, Σισέ, Χολέμπας, Μπουχαλάκης, Εμβιλά, Καφού, Καμαρά, Μπρούνο, Φορτούνης, Λοβέρα, Ραντζέλοβιτς, Βαλμπουενά, Σουντανί, Κάιπερς, Χασάν, Ελ Αραμπί.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την 11άδα τώρα, ο Πέδρο Μαρτίνς κράτησε κλειστά τα χαρτιά του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη σημερινή προπόνηση ο Μαρτίνς δεν έκανε καν δοκιμή, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να κρατήσει όλους τους παίκτες του στην τσίτα.

Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, καθώς ο Μαρτίνς έχει ξεκαθαρίσει ότι ο 18χρονος γκολκίπερ είναι το Νο2 των Πειραιωτών, και όποτε δεν είναι διαθέσιμος ο Σα, θα είναι αυτός που θα έχει τον πρώτο λόγο για την 11άδα.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα. / The squad players selected ahead of the match against PAS Giannina. 🔴⚪️⚽#Olympiacos #slgr #PASOLY #Football #SquadList pic.twitter.com/6sa99jxwdH

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) October 3, 2020