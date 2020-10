Πυρετό έχει ανεβάσει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής ότι διαγνώστηκε θετικός στον κοροναϊό.

Οι νέες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του έγιναν γνωστές από τον γιατρό του Λευκού Οίκου, ο οποίος χαρακτήρισε τον Τραμπ ως «κουρασμένο».

Ο πρόεδρος Τραμπ έλαβε μια δόση Regeneron, σύμφωνα με υπόμνημα του ιατρού του.

Presidential physician: "As of this afternoon the President remains fatigued but in good spirits. He’s being evaluated by a team of experts, and together we will be making recommendations to the President and First Lady in regards to next best steps."

