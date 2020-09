Με ζευγάρι ακουστικά για iPhone κι’ ένα κύπελλο με παγωτό αντέδρασε ο Τζο Μπάιντεν στις κατηγορίες του Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν την έναρξη του μεταξύ τους ντιμπέιτ.

Με γερή δόση ειρωνείας απάντησε στις κατηγορίες του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πως θα βάλει ακουστικό προκειμένου να δέχεται οδηγίες από την ομάδα του για το τι θα πει στο ντιμπέιτ τους ή ότι θα πάρει φάρμακα για να έχει βελτιωμένη απόδοση, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο, Τζο Μπάιντεν, μεταφορτώνοντας στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter φωτογραφία που εικονίζει ζευγάρι ακουστικά για iPhone κι ένα κύπελλο με παγωτό.

«Είναι η βραδιά του ντιμπέιτ, οπότε ετοίμασα το ακουστικό μου και το σκεύασμα βελτίωσης των επιδόσεών μου», σάρκασε ο 77χρονος Μπάιντεν, λάτρης του παγωτού.

It’s debate night, so I’ve got my earpiece and performance enhancers ready. pic.twitter.com/EhOiWdjh1b

— Joe Biden (@JoeBiden) September 29, 2020