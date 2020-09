Λίγες ώρες πριν από την πρώτη του τηλεμαχία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία Τζο Μπάιντεν έδωσε στη δημοσιότητα τις φορολογικές δηλώσεις του για το 2019 και το επιτελείο του κάλεσε τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του, ο οποίος δέχεται σφοδρή κριτική γιατί δεν αποκαλύπτει τα δικά του φορολογικά δεδομένα, να κάνει το ίδιο.

Ο Μπάιντεν, που πρόκειται να μοιραστεί τη σκηνή με τον Τραμπ τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Κλίβελαντ, έκανε αυτήν την κίνηση δύο ημέρες αφότου η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος πλήρωσε μόλις 750 δολάρια σε ομοσπονδιακούς φόρους εισοδήματος το 2016 και το 2017 – και τίποτα στα 10 από τα 15 προηγούμενα χρόνια. Ο Τραμπ ανέκαθεν προσπαθούσε να κρατήσει μυστικά τα προσωπικά του οικονομικά στοιχεία.

The American people deserve transparency from their leaders, it's why as of today, I've released 22 years of my tax returns. https://t.co/6fwL20fWeI

— Joe Biden (@JoeBiden) September 29, 2020