Νέα μέτρα σε καταστήματα λιανικής πώλησης με σκοπό τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας του κοροναϊού ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Τα μέτρα αφορούν στην Αττική, καθώς και άλλες «κόκκινες» περιοχές.

Κατά την καθιερωμένη ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, τόνισε πως η κυβέρνηση αποφάσισε την απαγόρευση λειτουργίας καταστημάτων λιανικού πώλησης από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Συγκεκριμένα, το μέτρο αφορά περίπτερα, μίνι μάρκετ και κάβες.

Από το μέτρο εξαιρούνται τα βενζινάδικα και τα φαρμακεία, επεσήμανε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ενώ υπογράμμισε πως τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από το Σάββατο θα λειτουργούν από τις 5 τα ξημερώματα.

Πού θα εφαρμοστεί το μέτρο

Το μέτρο θα εφαρμοστεί στην Αττική, καθώς και στις περιφέρειες ειδικών περιοριστικών μέτρων λόγω κοροναϊού, όπως Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Χαλκιδική, Χανιά, Ηράκλειο, Ζάκυνθο, Λέσβο και Μύκονο.

Θα έχει, δε, ισχύ από τις 05:00 της 26/09/2020 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται πως στις περιοχές ειδικών περιοριστικών μέτρων και τις περιοχές που βρίσκονται σε επιδημιολογική επιτήρηση επιτρέπεται το take away, drive through και delivery για εστιατόρια με εξαίρεση την πώληση αλκοόλ.

Παράλληλα, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στις περιοχές ειδικών περιοριστικών μέτρων και επιδημιολογικής επιτήρησης που κλείνουν στις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 7 το πρωί, από το Σάββατο θα μπορούν να λειτουργούν από τις 5 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό «η εξάπλωση του κοροναϊού και η πίεση στο σύστημα Υγείας υποχρέωσε την κυβέρνηση να λάβει επιπλέον μέτρα, προκειμένου να εφαρμοστούν τα ήδη υπάρχοντα και ταυτόχρονα να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού, τα οποία παρατηρούνται κυρίως από νεαρής ηλικίας άτομα, μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, σε χώρους γύρω από περίπτερα και άλλα μαγαζιά που παρέχουν αλκοόλ».

Διαβεβαίωσε ότι αν εφαρμοστούν τα συγκεκριμένα μέτρα, δεν χρειάζονται άλλα.

Βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο

Όπως διαμήνυσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο. «Το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία εξαρτάται απ’ όλους».

Σε ό,τι αφορά στην Αττική ο υφυπουργός σημείωσε πως «υπάρχει ιδιαίτερο φορτίο στο κέντρο της Αθήνας και σε συγκεκριμένες περιοχές. Υπάρχουν μέτρα που εφαρμόζονται ήδη με ελέγχους και αυστηρές ιχνηλατήσεις ιδιαίτερα στο κομμάτι των στενών επαφών. Είμαστε σε καθημερινή συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων και οι πρωτοβουλίες θα φέρουν αποτέλεσμα. Πρέπει όλοι οι κάτοικοι της Αττικής να εφαρμόσουν τα μέτρα».

