Πυροδότησε τη μεταγραφική… βόμβα ο Ολυμπιακός.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας ανακοίνωσαν σήμερα (14/9) την απόκτηση του Γιαν Εμβιλά, με την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς να προσθέτει στο ρόστερ της ένα μαέστρο για το χώρο του κέντρου, που αναμένεται να κάνει τη διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο 30χρονος παίκτης κατέφθασε στη χώρα μας την Παρασκευή, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του τριετές συμβόλαιο με τους «Eρυθρόλευκους» του Μαρτίνς.

Τη σεζόν που μας πέρασε ο Γιαν Εμβιλά κατέγραψε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Σεντ Ετιέν, ενώ να σημειωθεί πως έχει στο ενεργητικό του 22 αγώνες με την Eθνική ομάδα της Γαλλίας.

Στο παρελθόν ο γάλλος μέσος αγωνίστηκε στις Ίντερ, Σάντερλαντ, Ρεν και Ρουμπίν Καζάν.

Γιαν Εμβιλά, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Yann M’Vila! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #YannMVila #WelcomeYannMVila #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/6fJqJ3PSfH

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) September 14, 2020