Το Γκραν Πρι της Formula 1 στην πίστα του Μουτζέλο ολοκληρώθηκε με τον Λιούις Χάμιλτον να πανηγυρίζει ακόμα μια νίκη.

Ο Βρετανός ήταν εξαιρετικός και έφτασε δίκαια στην 90η νίκη της καριέρας του σε έναν επεισοδιακό αγώνα.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο teammate του Βρετανού στη Mercedes, Βάλτερι Μπότας, και τρίτος βγήκε ο Άλεξ Άλμπον ο οποίος ανέβηκε στο βάθρο για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Ο αγώνας αυτός ήταν ο πρώτος που διεξήχθη στη συγκεκριμένη πίστα και επεφύλαξε πολλές «εκπλήξεις». Στη δεύτερη στροφή μετά από την εκκίνηση, υπήρξε σύγκρουση ανάμεσα σε Γκασλί και Φερστάπεν οι οποίοι εγκατέλειψαν τον αγώνα ενώ στη συνέχεια μπήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας.

Μετά από πέντε γύρους, υπήρξε σύγκρουση των Σάινθ, Τζιοβινάτσι και Μάγκνουσεν η οποία οδήγησε στην κόκκινη σημαία και την πρώτη διακοπή στον αγώνα.

Στη νέα εκκίνηση ο Χάμιλτον έφυγε πάλι μπροστά ωστόσο στον 44ο γύρο ο Στρολ έφυγε με μεγάλη ταχύτητα προς τις μπαριέρες με αποτέλεσμα να υπάρξει νέα διακοπή του αγώνα με κόκκινη σημαία. Τα εμπόδια αυτά όμως δεν εμπόδισαν τον Βρετανό πιλότο από το να φτάσει σε μία ακόμα νίκη.

Στην τέταρτη θέση τερμάτισε ο Ρικιάρντο και ακολούθησε ο Πέρεζ. Τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Νόρις, Κβίατ, Λεκλέρκ, Ραϊκόνεν και Φέτελ.

BREAKING: @LewisHamilton wins at Mugello! 🏆

He takes the 90th F1 win of his career, ahead of team mate @ValtteriBottas (P2)

Red Bull's @alex_albon finishes P3 to take his first ever F1 podium place! 🙌#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Clx7b5mJ9V

— Formula 1 (@F1) September 13, 2020