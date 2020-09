Την υπέρβαση έκαναν τα ξημερώματα της Τετάρτης οι Χιτ.

Μπορεί πολλοί να μην τους υπολόγιζαν και να μην πίστευαν στις δυνατότητές τους, ωστόσο κατόρθωσαν κάτι πολύ σημαντικό.

Η ομάδα από το Μαϊάμι, με μπροστάρηδες τους Μπάτλερ και Ντράγκιτς, επέστρεψε στους τελικούς της Ανατολής ύστερα από 6 ολόκληρα χρόνια.

Και αυτό, καθώς επικράτησε των Μιλγουόκι Μπακς με 103-94 και πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Το 2014, όταν οι Χιτ βρέθηκαν τελευταία φορά στους τελικούς, αγωνίζονταν στην ομάδα οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ντουέιν Γουέιντ και Κρις Μπος.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

For the first time since 2014, the Heat are in the Eastern Conference Finals 🔥 pic.twitter.com/7K50TJ8xGM

— ESPN (@espn) September 9, 2020