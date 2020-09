Περίπου 2,5 ώρες πριν το τζάμπολ του Game 5 των Μπας με τους Χιτ (1:30) έφτασε στο γήπεδο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» φορούσε προστατευτική μπότα στο δεξί του πόδι και όλα δείχνουν πως η συμμετοχή του στο ματς θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Ίσως και να είναι στον πάγκο και να αγωνιστεί σε κάποια λεπτά αν κριθεί απαραίτητο. Αυτή τη στιγμή πάντως όλα είναι ανοικτά.

Giannis Antetokounmpo arrives at the arena ahead of the Bucks’ Game 5 against the Heat. pic.twitter.com/aUYO6he8bd

— Malika Andrews (@malika_andrews) September 8, 2020