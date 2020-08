Τα πτώματα 22 μεταναστών ανέσυρε η Ερυθρά Ημισέληνος από τη θάλασσα, στα ανοικτά της Ζουάρας, πόλης στη δυτική Λιβύη, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

«Ανακτήθηκαν 22 πτώματα από τη λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνο στη Ζουάρα», ανέφερε μέσω Twitter ο Φεντερίκο Σόντα, επικεφαλής της αποστολής του ΔΟΜ στη Λιβύη.

Μεταφόρτωσε φωτογραφία που εικονίζει μαύρους σάκους με πτώματα, παραταγμένους στην παραλία.

«Αυτοί οι οδυνηροί θάνατοι είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής ολοένα πιο σκληρής έναντι των ανθρώπων που προσπαθούν να σωθούν από ένοπλες συρράξεις και την ακραία φτώχεια και της έλλειψης ανθρωπιστικής μεταχείρισης των μεταναστευτικών ροών», πρόσθεσε.

