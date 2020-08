Μπουτίκ στο διαχρονικά μοδάτο Σόχο του Λονδίνου πρόκειται να ανοίξουν τον επόμενο μήνα οι Rolling Stones.

Το RS No.9 Carnaby εγκαινιάζεται στις 9 Σεπτεμβρίου στην Carnaby Street, στο πλαίσιο της συνεργασίας του συγκροτήματος με την Bravado, την εταιρεία εμπορευμάτων και μάνατζμεντ του εμπορικού σήματος της Universal Music Group.

Σε tweet, οι Stones αποκαλούν την μπουτίκ «world-first flagship store» και υπόσχονται «αποκλειστικές συνεργασίες, νέα μόδα και εμπορεύματα, μαζί με τις τελευταίες μουσικές κυκλοφορίες της μπάντας» (θα διατίθενται είτε στο κατάστημα είτε online).

On September 9th 2020 the Rolling Stones will be opening a world-first flagship store on London’s Carnaby Street! RS No.9 (9 Carnaby St) will feature exclusive collaborations, new fashion & merchandise, alongside the band’s latest music releases!#RSNo9 #Carnaby pic.twitter.com/sGtPXBLAtF

— The Rolling Stones (@RollingStones) August 20, 2020