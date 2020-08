Οι υγειονομικές αρχές της ρωσικής περιφέρειας του Ομνσκ δήλωσαν ότι αξιολόγησαν την κατάσταση της υγείας του ρώσου πολιτικού, Αλεξέι Ναλβάνι, η οποία παραμένει κρίσιμη, μετά την απόπειρα δηλητηρίασής τους, όπως καταγγέλλουν συνεργάτες του.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή επικεφαλής γιατρό του νοσοκομείου, Ανατόλι Καλινιστένκο, ο Ναβάλνι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση αλλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Η εκπρόσωπός του πιστεύει ότι ο Ναβάλνι έχει τοξική δηλητηρίαση, με το νοσοκομείο να τονίζει πως αυτός είναι μόνο ένας από τους πιθανούς λόγους πίσω από την αρρώστια του. «Οι γιατροί εκτιμούν την κατάστασή του ως σταθερά σοβαρή αυτή τη στιγμή» σύμφωνα με το δελτίο τύπου από το ρωσικό υπουργείο Υγείας.

Σημειώνεται πως ο Ναβάλνι επέβαινε στην πτήση από το Τομσκ στη Μόσχα όταν αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία. Το αεροπλάνο πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στην πόλη του Ομσκ και ο Ναβάλνι διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κώμα.

Σύμφωνα πάντως με τις τελευταίες πληροφορίες, ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος στο οποίο επιβαίνει ομάδα γιατρών ειδικευμένων στους ασθενείς σε κωματώδη κατάσταση, θα αναχωρήσει από τη Γερμανία για να παραλάβει τον ρώσο αντιφρονούντα, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Cinema for Peace.

Ο Γιάκα Μπίζιλι, ακτιβιστής και σκηνοθέτης, είπε ότι αν ο Ναβάλνι είναι σε θέση να μετακινηθεί, το αεροσκάφος θα αναχωρήσει το πρωί της Παρασκευής από το Ομσκ για να τον μεταφέρει στο Βερολίνο. «Θα τον συνοδεύει η σύζυγός του» πρόσθεσε.

Η εφημερίδα Bild έγραψε ότι το νοσοκομείο Charite του Βερολίνου είναι έτοιμο για να νοσηλεύσει τον Ναβάλνι.

Στο μεταξύ, βίντεο – ντοκουμέντο από τη διακομιδή του ρώσου ακτιβιστή από το αεροδρόμιο της σιβηρικής πόλης Όμσκ στο νοσοκομείο κάνει το γύρο των social media από το πρωί της Πέμπτης.

Στο βίντεο απεικονίζονται οι τραυματιοφορείς να οδηγούν τον 44χρονο Ναβάλνι, χωρίς τις αισθήσεις του, πάνω σε φορείο μέσα στο ασθενοφόρο.

Alexei #Navalny, the leader of the opposition in #Russia, got poisoned on the plane. He was delivered to the hospital and he is in a coma now. Doctors are refusing to reveal the results of the blood test. pic.twitter.com/N3UqAUbM3Q

— Riots & Resistance (@ResistanceRiots) August 20, 2020