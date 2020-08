Σεβίλλη και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην Γερμανία (22:00) με φόντο μια θέση στον μεγάλο τελικό του Europa League. Το άλλο ζευγάρι της διοργάνωσης, που θα κοντραριστεί αύριο (17/8) είναι το Ίντερ-Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Η ομάδα του Λοπετέγκι απέκλεισε την Γουλβς, ενώ οι «κόκκινοι διάβολοι» με γκολ του Μπρούνο Φερνάντες έστειλαν πίσω στην… Δανία την Κοπεγχάγη.

Σε λιγότερο από μια ώρα, η σπουδαία αναμέτρηση στην Κολωνία ξεκινάει και αυτές είναι οι ενδεκάδες των δυο συλλόγων.

ΣΕΒΙΛΛΗ: Μπόνο, Νάβας, Κουντέ, Ντιέγκο Κάρλος, Ρεγκιλόν, Μπανέγα, Φερνάντο, Χορδάν, Σούσο, Εν Νεσιρί, Οκάμπος

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ: Ντε Χέα, Λίντελεφ, Ουίλιαμς, Μαγκουάιρ, Γουάν Μπισάκα, Πογκμπά, Φρεντ, Φερνάντες;, Γκρίνγουντ, Ράσφορντ, Μαρσιάλ

